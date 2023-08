Marti, 22 august, in jurul orei 06:48 politistii din cadrul Biroului Rutier - Politia municipiului Roman, in timp ce executau activitati de supraveghere si control al traficului rutier, pe strada Sucedava din Roman, au depistat in trafic un barbat, de 50 de ani, din Sagna, care prezenta halena alcoolica, ... citeste toata stirea