Prins baut si cu permis fals la volan, la Gadinti

Vineri, 8 martie, in jurul orei 23:40, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sagna au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe DN 15D, in localitatea Gadinti, informeaza IPJ Neamt. Conducatorul auto, in varsta de 28 ani, din judetul Iasi, a prezentat politistilor un document ce ar fi prezentat caracteristicile unui permis de conducere."Deoarece politistii au avut suspiciuni cu privire la veridicitatea ... citește toată știrea