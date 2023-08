Duminica, 13 august, in intervalul orar 16:00 - 24:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au actionat, in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere si a faptelor cu violenta, informeaza IPJ Neamt. In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 21 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 12.500 de lei. Politistii au legitimat peste 30 de persoane si fiind efectuate verificari la aproximativ 20 de vehicule.Pe ... citeste toata stirea