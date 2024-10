Prinsi in flagrant cand spargeau aparatele de la o spalatorie self-wash. Trei persoane retinute

Trei persoane au fost retinute, la finalul saptamanii, in urma unui flagrant organizat pe raza judetului Neamt, cele trei persoane fiind banuite de mai multe fapte de furt.Politistii Biroului Investigatii Criminale Bacau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, in urma activitatilor investigativ-operative desfasurate, au probat activitatea infractionala a trei persoane, cu varste cuprinse intre 25 si 29 de ani, banuite de comiterea mai multor furturi din aparatele de ... citește toată știrea