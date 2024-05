Prinsi in flagrant de politisti

Sambata, 25 mai, in jurul orei 23:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani, in timp ce efectuau activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe strada Dumbravei, din Sabaoani, au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat in varsta de 37 de ani, informeaza IPJ Neamt. In urma testarii cu aparatul din dotare a reiesit o valoare de 1,13 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii continua cercetarile cu privire la savarsirea infractiunii de conducerea ... citește toată știrea