Prinsi in flagrant in trafic de politisti, la Pancesti si Ion Creanga

Miercuri, 10 iulie, in jurul orei 19:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au depistat in flagrant un barbat in varsta de 48 de ani, din Pancesti, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ion Creanga, din Pancesti, sub influenta alcoolului, informeaza IPJ Neamt. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicand o valoare de 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza, politistii continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii ... citește toată știrea