Prinsi in trafic fara permis, la Sabaoani si Oniceni

Sambata, 28 septembrie, la ora 19:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au depistat in flagrant un barbat de 32 de ani, din localitatea Oniceni, in timp ce conducea un tractor fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, informeaza IPJ Neamt. Totodata, in urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o concentratie de 0,21 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui