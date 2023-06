Avariile, lucrarile la reteaua de apa sau rezervoarele golite au creat necazuri companiei Apa Serv. Ca urmare, la Roman si in cateva comune au aparut intreruperi in furnizarea acestui serviciuDe cateva zile, in judetul Neamt sunt probleme cu furnizarea apei potale, cauzele fiind legate fie de avarii, fie de cantitatile insuficiente. La Roman, locuitorii vor primi apa cu portia pana pe 14 iunie.Avand in vedere neacumularea apei in rezervorul din care se realizeaza alimentarea cu apa ... citeste toata stirea