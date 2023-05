Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt a inregistrat un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, luare si dare de mita, abuz in serviciu, conflict de interese, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals si delapidare, printre cei vizati fiind si functionari din cadrul Primariei Poiana Teiului.Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt, organele de politie judiciara din cadrul ... citeste toata stirea