Oana Vasiliu Bordianu, fosta profesoara de limba engleza la Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" din comuna Borca, a fost pusa sub acuzare de procurorii bicajeni, pentru purtare abuziva.Conform rechizitoriului, in perioada 2021-2022, ea a agresat fizic, injurat si jignit 12 eleve de clasele a VII-a si a III-a, la care preda.Anchetatorii au stabilit astfel succesiunea faptelor: 2022 - pe 12 decembrie a lovit cu palmele, pumnii si picioarele si a tras-o de o ureche pe o eleva care se juca in ... citeste toata stirea