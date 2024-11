Profesor din Neamt, acuzat de corupere sexuala a unui minor

Un profesor de muzica din comuna nemteana Raucesti a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca, astazi, sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.Cadrul didactic, in varsta de 49 de ani, este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de corupere sexuala a minorilor si racolarea acestora in scopuri sexuale. Politistii din judetul Neamt, sub coordonarea procurorilor, au efectuat ieri perchezitii la locuinta acestuia.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, ... citește toată știrea