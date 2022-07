Profesorilor le-a venit rau cand au vazut subiectele la titularizare. Au iesit pe capete din examen

Concurenta la titularizare pe un post in sistemul educational din Neamt a fost mare, dar multi candidati au abandonat inainte sau dupa ce au vazut subiectele. Titularizarea in invatamant este un examen crucial pentru cei care-si doresc o cariera in educatie, dar la fel cum se intampla in cazul elevilor la Evaluarea Nationala sau Bacalaureat, si concursul pentru profesori face "victime". Asta din pricina putinelor cunostinte acumulate. La Neamt, examenul din 2022 s-a desfasurat in aceleasi ... citeste toata stirea