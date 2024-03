Profesorul Bogdan Huci, candidatul PNL Neamt pentru functia de primar al comunei Ion Creanga

Profesorul Bogdan Huci s-a alaturat PNL Neamt si va candida pentru functia de primar al comunei Ion Creanga.Bogdan Huci a declarat ca decizia de a veni in echipa liberala se datoreaza atat presedintelui PNL Neamt, George Lazar, cat si primarului comunei Cordun, Adrian Ciobanu."Ma alatur Partidului National Liberal - filiala Neamt pentru ca am incredere ca are cei mai buni si pregatiti oameni pentru functiile administrative de conducere. Sunt convins ca domnul George Lazar va fi un foarte ... citește toată știrea