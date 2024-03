Profesorul Ionut Ciocoiu, numit inspector general al ISJ Neamt

in aceasta saptamana, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Neamt are un nou inspector general, dupa ce profesorul romascan Ionut Ciocoiu a fost numit in functia de inspector scolar general al institutiei. Ionut Liviu Ciocoiu este profesor de istorie la Colegiul National "Roman-Voda", are 45 de ani si a fost ales consilier local al municipiului Roman, la alegerile locale din 2020, din partea PSD, in Consiliul Local Roman fiind membru al Comisiei pentru urbanism si administrarea teritoriului. ... citește toată știrea