Program de acces modificat la Spitalul Roman, pe fondul cresterii numarului de cazuri de infectii respiratorii

In contextul cresterii numarului de cazuri de infectii respiratorii acute din aceasta perioada (gripa clinica, infectii acute de cai respiratorii superioare si pneumonii), Spitalul Municipal de Urgenta Roman a anuntat modificarea programului de acces al vizitatorilor pacientilor internati in sectiile unitatii medicale. Masura vine in urma recomandarilor Directiei de Sanatate Publica Neamt, conform prevederilor Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 3.670 din 6 decembrie 2022, privind stabilirea ... citeste toata stirea