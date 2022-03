Program in doua schimburi si in weekend, la Serviciul de Pasapoarte Neamt

Prefectura Neamt a anuntat joi ca activitatea de lucru cu publicul pentru inregistrarea cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple, electronice sau temporare la Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Neamt se extinde, incepand cu data de 10 martie 2022.Conform unui ordin emis de catre prefectul Vasile-Adrian Nita, activitatea la Pasapoarte va fi efectuata in schimburi, respectiv schimbul I, in intervalul orar 08.00 - 16.00 (trei ghisee), si schimbul II, in intervalul orar 16.00 - 20. ... citeste toata stirea