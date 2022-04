Programul Zilelor Municipiului Roman. Consiliul Local a alocat 250.000 de lei pentru manifestari

Joi, 14 aprilie, consilierii locali au dezbatut, in cadrul unei sedinte extraordinare de indata, un proiect de hotarare privind alocarea unei sume din bugetul local, pentru organizarea manifestarilor din acest an dedicate Zilelor Municipiului Roman.Conform referatului de aprobare al proiectului, in perioada 16-22 mai 2022 vor avea loc ,,Zilele municipiului Roman", editia a XII-a, prilej cu care se vor organiza manifestari culturale, artistice, religioase, educative, sportive si de ... citeste toata stirea