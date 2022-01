Proiectat cu masina intr-un bloc

Marti dupa-amiaza, pe strada Marasesti, in zona Policlinicii din Targu-Neamt, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unui localnic in varsta de 39 de ani.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 15.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Localnicul conducea o masina si a fost izbit din spate de autoturismul la volanul caruia se afla un tanar de 22 de ani, din comuna Agapia. In urma impactului, primul vehicul a fost proiectat in peretele unui bloc. La locul accidentului au ... citeste toata stirea