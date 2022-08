Proiectii de filme in Parcul Municipal, in acest sfarsit de saptamana

In acest weekend, vineri, 5 august, si sambata, 6 august, in Parcul Municipal din Roman se vor desfasura doua proiectii de filme in aer liber, in urma unui parteneriat incheiat intre municipalitate si Caravana Cinema Nomade.Proiectiile celor doua zile vor incepe la orele 21.00 si vor avea loc in zona centrala a parcului, din zona de langa debarcader si terasa restaurant, accesul fiind gratuit. Vineri, 5 august, este programat filmul de desene animate "Luca" (SUA, 2021), productie Disney - ... citeste toata stirea