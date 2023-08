La sfarsitul acestei saptamani, romascanii sunt invitati la filme in aer liber in Parcul Municipal. Proiectiile vor fi oferite de Cinema Nomade, cu sprijinul Primariei Roman, si vor avea loc vineri, 25 august, si sambata, 26 august, incepand cu ora 20, in zona centrala a parcului, in apropierea debarcaderului."Draga comunitate a iubitorilor de film si a noptilor de vara, suntem incantati sa va anuntam ca, pentru al doilea an consecutiv, va asteptam sa va alaturati la o experienta de neuitat ... citeste toata stirea