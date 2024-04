Proprietarii de caini - instruiti de politistii locali

Incepand cu data de 22 aprilie, politistii locali pietreni au demarat o campanie de constientizare si informare a detinatorilor de caini de companie, cu privire la modul in care sunt repectate prevederile referitoare la necesitatea curatarii reziduurilor rezultate in urma satisfacerii nevoilor fiziologice ale patrupedelor. Cu aceasta ocazie, stpanii cainilor vor primi si cate o punguta speciala pentru acest scop, astfel incat sa fie pregatiti in cazul in care respectivul accesoriu le lipseste. ... citește toată știrea