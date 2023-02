Proxeneta condamnata la noua ani si patru luni de inchisoare

Judecatoria Roman a condamnat-o, ieri, la noua ani si patru luni de inchisoare cu executare pe o tiganca din municipiul Roman care, in 2017, si-a obligat fiica si pe doua prietene ale ei (toate minore) sa se prostitueze.In cauza este vorba despre recidivista Marilena Vandana Enache (fosta Ciriblan), in varsta de 42 de ani. La ramanerea definitiva a sentintei, acesteia urmeaza sa-i fie recoltate probe biologice in vederea stabilirii profilului ADN, care va fi arhivat in Sistemul National de ... citeste toata stirea