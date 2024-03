PSD Neamt a stabilit candidatii in alte trei localitati

Partidul Social Democrat anunta pe aceasta cale ca a stabilit candidatii pentru functia de primar in alte trei comune ale judetului Neamt.La Dochia, am ales sa acordam incredere lui Constantin Paduraru, iar la Borlesti, alesul nostru pentru candidatura la primarie este Vali Puica. In ambele cazuri, decizia s-a luat in urma unor discutii cu organizatiile locale din localitatile respective. Cei doi primari in functie au avut patru ani sa realizeze o conexiune cu organizatiile locale ale PSD, ... citește toată știrea