Periodic, am fost martorii unor atacuri politice in presa, indreptate catre PSD Neamt si omul Daniel Harpa, cu referire la ApaServ. Este corect ca toti nemtenii sa cunoasca adevarul: Sutele de milioane de euro pe POIM nu au fost pierduti, contractul de finantare a fost semnat, Vlad Angheluta isi face treaba!Desi nu detin functia de presedinte de Consiliu Judetean sau director in vreo companie, eu si Partidul Social Democrat am fost constant "invocati" de alte partide, ba ca am numit un nou ... citeste toata stirea