"PSD Neamt si APA SERV baga iar mana in buzunarele nemtenilor! De aceasta data 300.000 euro!"

PSD Neamt si APA SERV baga iar mana in buzunarele nemtenilor! De aceasta data este vorba de 300.000 euro pe care Consiliul Judetean condus de PSD Neamt vrea sa ii dea catre Compania Judeteana APA SERV S.A. condusa tot de un pesedist!Concret, in baza unui proiect de hotarare initiat de presedintele CJ Neamt, Ion Asaftei (reprezentant al PSD Neamt), se propune acordarea unui ajutor de minimis in valoare de aproape 1,5 milioane (300.000 euro) companiei APA SERV condusa de pesedistul Vlad ... citește toată știrea