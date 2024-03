PSD Roman: "Ovidiu Marian Oprea se alatura echipei PSD, devotata romascanilor"

Echipa PSD Roman se contureaza frumos si devine si mai puternica sub coordonarea presedintelui Lucian Micu, candidat la functia de primar al municipiului Roman. Pe langa numerosii membrii ai formatiunii devotati de ani de zile social-democratiei, in aceasta perioada se alatura echipei PSD si tineri care isi doresc sa se implice. Un exemplu in acest sens il reprezinta Ovidiu Marian Oprea, un tanar ambitios, reprezentant de vanzari si sef de depozit regional pe judetul Neamt in cadrul firmei SC ... citește toată știrea