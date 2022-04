Puietii abia plantati pe bulevardul Republicii au fost vandalizati

Primaria Roman intentioneaza sa planteze cateva sute de puieti in oras in acest an, pe aliniamentele stradale sau in parcuri. Campania de plantari a demarat deja, pe strada Bogdan Dragos si pe bulevardul Republicii. Din pacate, dupa cum a declarat primarul Leonard Achiriloaei in conferinta de presa de vineri, 8 aprilie, mai multi dintre puietii abia plantati au fost taiati de persoane rau intentionate."In perioada aceasta, si datorita faptului ca vremea ne permite, continuam etapa de plantare ... citeste toata stirea