Fundatia Pentru Comunitate, o organizatie non profit infiintata la Cluj in 2008, a dat startul unei noi editii a programului "Premiul Mentor", prin care sunt premiati acei profesori, antrenori, mentori care au reusit si reusesc sa stimuleze copii talentati, care ii pregatesc pentru a face fata competitiilor, care cauta in permanenta posibilitatile lor de dezvoltare."Programul se organizeaza de 14 ani din dorinta de a atrage atentia opiniei publice asupra acelor profesori, educatori, antrenori, ... citeste toata stirea