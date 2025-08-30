Editeaza

Rabia loveste in Neamt: focar confirmat la Negresti. Alerta maxima pentru fermieri si autoritati

Sursa: Evenimentul Regional al Moldovei
Sambata, 30 August 2025, ora 09:00
15 citiri
Un caz de rabie depistat la o bovina din comuna Negresti, judetul Neamt, a declansat stare de alerta sanitar-veterinara. Autoritatile au impus masuri stricte de control, vaccinare si supraveghere a animalelor domestice si salbatice, pentru a preveni extinderea bolii.

Un focar periculos de rabie a fost confirmat in comuna Negresti, Neamt, dupa ce o bovina a fost depistata pozitiv. Boala, fatala pentru animale si cu risc major pentru oameni, a determinat autoritatile sa activeze rapid planul de ...citește toată știrea

Evenimentul Regional al Moldovei
