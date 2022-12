Rabie la Cordun, o persoana a fost muscata de un caine bolnav

Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt informeaza ca, in data de 5 decembrie, a fost confirmat un caz de rabie la un caine dintr-o gospodarie din comuna Cordun. In urma anchetei epidemiologice, a fost initiata profilaxia post-expunere la sapte persoane care au intrat in contact cu acest caine. A fost necesara si administrarea de imunoglobuline antirabice unei persoane muscate de cainele bolnav.Masuri de prevenire a imbolnaviriiIn acest context, specialistii in sanatate publica recomanda ... citeste toata stirea