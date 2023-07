O cunoscuta autospeciala a Inspectoratului Judetean de Politie (IJP), care actioneaza ca radar neinscriptionat, a fost lovita de o autocisterna in sensul giratoriul de la bradet, pe strada Dimitrie Leonida din municipiul Piatra-Neamt.Evenimentul s-a petrecut joi la ora 13.20, in urmatoarele imprejurari. Cisterna era condusa de un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Damuc. El a intrat in giratoriu de pe banda II, ocupand si prima banda pe care se afla autoturismul Audi ... citeste toata stirea