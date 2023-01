Raport de activitate al deputatului Laurentiu Leoreanu: "In slujba nemtenilor si a Partidului National Liberal"

Vineri, 20 ianuarie, in cadrul unei conferinte de presa, deputatul PNL de Neamt Laurentiu Leoreanu a prezentat bilantul activitatii anului anterior in Parlamentul Romaniei."Anul 2022 a fost un an plin de provocari, marcat de razboiul de la granita, dar in care am ramas la fel de onorat sa va fiu reprezentant in Parlamentul Romaniei. Asa cum o demonstreaza si raportul meu de activitate, initiativele legislative depuse, audientele organizate cu cetatenii, interesele cetatenilor din judetul ... citeste toata stirea