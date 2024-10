Raport de mandat al primarului Leonard Achiriloaei: fonduri de 100 de milioane de euro pentru municipiul Roman

Luni, 21 octombrie, in cadrul ultimei conferinte de presa a acestui mandat de primar al municipiului Roman, Leonard Achiriloaei a prezentat bilantul anilor 2020 - 2024 in care s-a aflat la conducerea orasului, cu accent pe proiectele de investitii derulate in municipiul Roman."Acestea sunt cele mai importante proiecte pe care le-am derulat in municipiul Roman, pe mai multe domenii de activitate, care sunt in diverse faze de implementare - de la proiecte finalizate, proiecte in prag de ... citește toată știrea