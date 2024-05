Rasturnat cu masina

Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident rutier, in dupa-amiaza de 10 mai, in comuna Sagna. Evenimentul a avut loc la ora 13.20, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.Un localnic in varsta de 23 de ani conducea o masina cu viteza, pe DJ 207D, avandu-l pasager pe un consatean de 74 de ani. La un moment dat, tanarul a pierdut controlul directiei, a iesit cu autoturismul de pe sosea si s-a rasturnat pe cupola intr-un camp. La locul accidentului au intervenit ... citește toată știrea