Rasturnat cu masina

Neadaptarea vitezei la conditiile de trafic a dus la producerea unui accident rutier, luni seara, in comuna Dulcesti.Evenimentul a avut loc pe la ora 23, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un romascan in varsta de 21 de ani conducea o masina pe Drumul National 15D, a pierdut controlul directiei, a iesit de pe sosea, a izbit un podet betonat, dupa care s-a rasturnat pe o parte intr-un sant. La locul accidentului s-au deplasat pompierii si o ambulanta. Cand au ajuns fortele, ... citește toată știrea