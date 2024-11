Rasturnati cu masina

Viteza a dus la producerea unui accident rutier, ieri dimineata, in comuna Vanatori-Neamt, pe traseul care duce spre manastirea din localitate.Evenimentul a avut loc pe la ora 10, in conditiile in care un bacauan in varsta de 40 de ani a pierdut controlul volanului, iar masina pe care o conducea s-a rasturnat pe o parte, in mijlocul Drumului National 15B. Un echipaj SMURD care se deplasa la alt caz a vazut evenimentul si l-a anuntat la dispecerat. In zona au intervenit pompierii targnemteni cu ... citește toată știrea