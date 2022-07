Raul Moldova continua sa faca victime. Un tanar de 18 ani este cautat de pompieri dupa ce a sarit in apa sa-si salveze sora de la inec

Pompierii au anuntat ca intervin sambata, 2 iulie, pentru gasirea unui tanar de 18 ani care ar fi intrat in raul Moldova si nu a mai iesit. Acesta sarise in apa pentru a-si salva sora de la inec.In urma cu trei zile, un alt tanar a murit inecat in apele acestui rau.Sora tanarului cautat, in varsta de 17 ani, a alunecat in apele raului Moldova, in judetul Neamt, unde se afla la scaldat.Ea a fost scoasa din apa de oamenii aflati in zona, pana la sosirea echipajelor de interventie, si a fost ... citeste toata stirea