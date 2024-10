Razie cu "mascatii" in Roman

Vineri spre sambata, intre orele 18-02, in municipiul Roman a avut loc o razie in care au fost angrenati aproximativ 70 de politisti si jandarmi. Actiunea a avut drept scop cresterea gradului de siguranta, prevenirea consumului de alcool sau substante interzise, a faptelor cu violenta si depistarea persoanelor urmarite.Pe parcursul raziei au fost legitimate 450 de persoane si au fost verificati 25 de operatori economici, dintre care zece sali de jocuri de noroc. In cadrul filtrelor rutiere au ... citește toată știrea