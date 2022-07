Razie la Roman

Politistii au actionat, in noaptea de duminica spre luni (in intervalul orar 2-6), in municipiul Roman, in incinta si zona adiacenta a discotecilor si barurilor, pentru prevenirea si combaterea consumului de substante psihoactive, a infractionalitatii stradale si a faptelor cu violenta.De asemenea, agentii rutieri au organizat filtre pe caile de acces catre zona barurilor si discotecilor pentru identificarea celor care consuma alcool sau substante psihoactive si se urca la volan punand in ... citeste toata stirea