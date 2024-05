Razii ale Politiei pe lacul de acumulare de la Bicaz. Au fost gasite mai multe constructii lacustre ilegale

In judetul Neamt, lacul de acumulare de la Bicaz este locul ideal pentru amplasarea unor constructii lacustre, luciul de apa fiind cautat si de pescari. Numai ca, unii fac aceste lucruri in mod ilegal.O demonstreaza si rezultatele unei ample actiuni a oamenilor legii, care a vizat combaterea pescuitului ilegal, dar si a altor aspecte. Astfel, cu ocazia minivacantei prilejuite de Sarbatorile Pascale, Sectia Regionala de Politie Transporturi Iasi a organizat, in perioada 30 aprilie - 1 mai, mai ... citește toată știrea