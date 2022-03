Recompensa oferita in urma unui jaf la cazinou. Orice informatie utila anchetei va fi rasplatita

Proprietarul unui cazinou, la care in dimineata de joi, 31 martie, a avut loc un jaf, o angajata fiind amenintata cu un cutit, ofera recompensa pentru orice informatie utila. O ancheta a fost declansata de autoritatile judiciare din judetul Neamt dupa un jaf comis in Roznov, la un cazinou situat chiar in centrul orasului. Infractiunea a avut loc in dimineata de joi, 31martie, in jurul orei 04.00, cand in incinta s-ar fi aflat doar o singura angajata. Din primele cercetari a reiesit ca persoane ... citeste toata stirea