Recompensa unui contrabandist dupa "pactul" cu judecatorii. I-au fost restituiti 249 de litri de tuica

Intr-un caz de contrabanda cu tigari si alcool, trei dintre inculpati si-au recunoscut vina in fata judecatorilor, unuia fiindu-i restituita o cantitate importanta de tuica. Intr-un dosar aflat pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt, magistratii au acordat clementa la trei dintre cei opt inculpati, care sunt acuzati de contrabanda cu alcool si tigari, plus complicitate la aceasta fapta. In acest caz, anchetatorii au efectuat mai multe descinderi, fiind descoperita o mare cantitate de tigarete.