Record al adoptiilor de animale fara stapan, in primele trei luni ale acestui an la Roman

Romascanii au dovedit ca iubesc animalele, in primele trei luni ale acestui an fiind adoptati nu mai putin de 142 de caini aflati in adapostul Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, din cadrul Directiei Municipal Locato a primariei, adapst in care sunt cazati si ingrijiti cainii fara stapan de pe raza municipiului nostru, informeaza reprezentantii Primariei Roman."Adapostul dispune de toate dotarile necesare, iar de ingrijirea lor se ocupa o echipa de oameni cu suflet mare. La ... citeste toata stirea