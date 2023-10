Lucrarile de reface a puntii pietonale catre Strandul Municipal, incepute in luna iulie (la aproape un an de la momentul in care, printr-o decizie semnata de primarul Andrei Carabelea, puntea a fost inchisa circulatiei publice deoarece nu mai prezenta deloc siguranta), se apropie de final.Suspendate o perioada, din cauza ca firmele castigatoare ale licitatiei nu detineau nici cablurile de rezistenta (toaroane) si nici utilajul special care intinde respectivele cabluri, lucrarile au fost ... citeste toata stirea