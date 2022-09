Restrictii in alimentarea cu apa in municipiul Roman

Compania judeteana Apa Serv SA a anuntat vineri la ora 14.40 ca, din cauza aparitiei unei avarii majore pe reteaua de distributie a municipiului Roman, in vederea depistarii acesteia, este necesara instituirea unui program de restrictionare a furnizarii apei potabile. Astfel, in perioada 02.09.2022 - 03.09.2022, in intervalul orar 12:00-16:00 si 20:00-06:00, furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabila catre utilizatorii municipiului Roman se ... citeste toata stirea