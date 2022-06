Retea de producere ilegala tigari, destructurata de politisti

Miercuri,29 iunie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Prahova au efectuat 38 de perchezitii domiciliare, in judetele Prahova, Alba, Arad, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Dambovita, Dolj, Ilfov, Maramures, Neamt, Olt, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Valcea, dar si in municipiul Bucuresti, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de producere de produse accizabile in afara unui antrepozit fiscal autorizat si ... citeste toata stirea