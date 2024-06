Retinut de politie la Trifesti, dupa ce a condus cu permisul suspendat

Vineri, 15 iunie, in jurul orei 19.10, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Dulcesti au efectuat semnal de oprire unui autoturism care se deplasa pe DN 15D, in localitatea Bozieni de Sus, pe directia Piatra Neamt spre Roman. Conform IPJ Neamt, conducatorul auto nu s-a conformat semnalelor politistilor, acesta continuandu-si deplasarea catre municipiul Roman. In urma cautarilor efectuate de politisti, pe un teren agricol, din localitatea Trifesti, a fost identificat si depistat ... citește toată știrea