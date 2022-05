Retinut de politisti, dupa ce a scos bani de pe un card care nu ii apartinea

Miercuri, 25 mai, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt au documentat activitatea infractionala tanar, in varsta de 26 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, in forma continuata."Din cercetari a reiesit ca, la data de 31 decembrie 2020, tanarul in cauza, din Valea Ursului, ar fi obtinut datele de identificare ale unui card bancar apartinand unui barbat de 69 de ani, din ... citeste toata stirea