Duminica,17 iulie, in jurul orei 05.10, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati de catre o femeie de 42 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca fostul sau concubin a incalcat ordinul de protectie.Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate a reiesit ca barbatul in cauza, in varsta de 36 de ani, s-ar fi deplasat la domiciliul fostei concubine, unde ar fi lovit cu pumnii si picioarele ... citeste toata stirea