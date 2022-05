Retinut pentru ca a spanzurat mai multi caini

Un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Alexandru cel Bun, a fost retinut de politisti, sambata, pentru savarsirea infractiunii de uciderea animalelor cu intentie, fara drept.El fusese filmat cum trage un caine pe un drum din sat si apoi il spanzura de un par, cu capul in jos, alaturi de alti doi caini deja morti in acelasi fel. Imaginile au avuns pe internet si asa s-au autosesizat oamenii legii. Individul urmeaza sa fie prezentat parchetului Piatra-Neamt, cu propunere de luare a unei ... citeste toata stirea